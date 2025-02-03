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Galatasaray'ın Yeni Transferi Morata, Hedeflere Ulaşmak İçin Sabırsızlanıyor

Alvaro Morata, Galatasaray'da hedeflere ulaşmak için hevesli. Taraftarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 00:57
Galatasaray'ın Yeni Transferi Morata, Hedeflere Ulaşmak İçin Sabırsızlanıyor

Galatasaray'ın Yeni Transferi Morata, Hedeflerine Ulaşmak İçin Sabırsızlanıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için büyük bir heyecan taşıyor. Morata, Galatasaray forması altında başarılı bir sezon geçirme niyetinde olduğunu ifade etti.

İspanyol golcü, Galatasaray'ın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcu olarak, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Morata, "Umarım ligde, kupada ve Avrupa Ligi'ndeki tüm hedeflerimize ulaşırız. Takım arkadaşlarımla bir araya gelip onlara yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Morata, Galatasaray taraftarının karşılaşmasından etkilendiğini aktararak, "Gelmeden önce Galatasaray taraftarının videolarını izlemiştim. Ben de bunu görmek için sabırsızlanıyordum. Çok sevindim. Beni karşılamaya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını üzerime geçirdikten sonra da taraftarları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın ikonik forması hakkında da konuşan Morata, "Çok güzel bir forma. Daha önce Drogba ile forma değiştirmiştik. O da benim koleksiyonumda var. Burası çok büyük bir kulüp" ifadelerini kullandı.

Morata, takımın bu sezonki tüm hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapacağına vurgu yaptı. "Hocayla konuştum. Bazı takım arkadaşlarımdan mesajlar da geldi. Onları da bir an önce tanımak istiyorum. Stattaki ambiyansı bir an önce canlı şekilde görmek istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğime, forma için savaşacağıma söz verebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

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