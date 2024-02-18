Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier o maçlara çıkamayacak

Kötü haber, Galatasaray'ın ön transfer döneminde kadroya kattığı tecrübeli sağ bek oyuncularından Serge Aurier'den geldi. Fildişili futbolcu, Afrika Uluslar Kupası maçında sakatlanmıştı.

Galatasaray'ın teknik hocası Okan Buruk, Serge Aurier'in Sparta Prag maçında sonra sakatlandığını duyurdu ancak dün yapılan kulüp açıklamasında, tecrübeli futbolcunun üst sırt kas grubunda ikinci derece sakatlık (gerilme ve kanama) yaşadığı belirtildi.

Serge Aurier kaç hafta oynamayacak?





Bu arada Serge Aurier üç hafta boyunca sahada olmayacak. Bu durumda tecrübeli futbolcunun forma giyemeyeceği maçlar şöyle:

18 Şubat: Ankaragücü-Galatasaray (Süper Lig)

22 Şubat: Sparta Prag-Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi)

25 Şubat: Galatasaray-Antalyaspor (Süper Lig)

29 Şubat: Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türkiye Kupası)

3 Mart: Beşiktaş-Galatasaray (Süper Lig)