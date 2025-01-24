Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Ahmed Kutucu: 'Çocukluk Aşkım'

Galatasaray'ın Yeni Transferi Ahmed Kutucu: Şampiyonluk Hedefi

Galatasaray, transfer döneminde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Ahmed Kutucu ile yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yeni transfer, sarı-kırmızılı ekiple birlikte sezonu şampiyon tamamlamak istediğini belirtti.

'Çocukluk Aşkım'

İmza töreni sonrasında Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Ahmed Kutucu, transfer sürecinin hızlı geliştiğini dile getirdi. "Galatasaray beni istediğinde bu işin çabuk olmasını istedim. Sonuçta burası benim çocukluk aşkım. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Gitmek istediğimi menajerime ilettim. Allah'a şükürler olsun ki transferim gerçekleşti," ifadelerini kullandı.

Kutucu, sarı-kırmızı formayı giymek için sabırsızlandığını da belirterek, "Çok farklı bir duygu olacağını biliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah taraftarların istediği şeyler olur. İnşallah sezonu şampiyon olarak tamamlarız," şeklinde konuştu.