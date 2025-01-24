DOLAR
35,69 -0,16%
EURO
37,47 -0,66%
ALTIN
3.185,43 -1,03%
BITCOIN
3.760.042 -2,36%

Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Ahmed Kutucu: 'Çocukluk Aşkım'

Ahmed Kutucu, Galatasaray'a transferi hakkında konuştu ve şampiyonluk hedefini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:38
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Ahmed Kutucu: 'Çocukluk Aşkım'

Galatasaray'ın Yeni Transferi Ahmed Kutucu: Şampiyonluk Hedefi

Galatasaray, transfer döneminde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Ahmed Kutucu ile yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yeni transfer, sarı-kırmızılı ekiple birlikte sezonu şampiyon tamamlamak istediğini belirtti.

'Çocukluk Aşkım'

İmza töreni sonrasında Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Ahmed Kutucu, transfer sürecinin hızlı geliştiğini dile getirdi. "Galatasaray beni istediğinde bu işin çabuk olmasını istedim. Sonuçta burası benim çocukluk aşkım. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Gitmek istediğimi menajerime ilettim. Allah'a şükürler olsun ki transferim gerçekleşti," ifadelerini kullandı.

Kutucu, sarı-kırmızı formayı giymek için sabırsızlandığını da belirterek, "Çok farklı bir duygu olacağını biliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah taraftarların istediği şeyler olur. İnşallah sezonu şampiyon olarak tamamlarız," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den Fenerbahçe Maçı Açıklaması
2
2025 Salon Federasyon Kupası Heyecanı Samsun'da Son Buldu
3
Türkiye Hentbol Federasyonu ve Hummel Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması
4
Futbol Haftası: Trendyol Süper Lig ve Liglerdeki Maç Programı
5
Türkiye Kick Boks Federasyonu: Hakemlere Yönelik Saldırıya Hızla Müdahale Edildi
6
Fatih Karagümrük, Flavio Paoletti ile Yollarını Ayırdı
7
Trabzonspor'un Banza'sından Hedef: Üst Sıralara Taşımak için Goller Atmak

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!