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Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Elias Jelert'ten Heyecan Verici Açıklamalar

Galatasaray'ın Danimarka'dan transferi Elias Jelert, taraftar için mücadele edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:34
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Elias Jelert'ten Heyecan Verici Açıklamalar

Galatasaray'ın Yeni Transferi Elias Jelert

Galatasaray, Danimarka'nın Kopenhag Kulübü'nden transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Elias Jelert ile kadrosunu güçlendirdi. Transfer sonrası ilk açıklamalarını yapan Jelert, büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Taraftarla Buluşma Heyecanı

Jelert, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, "Bir an önce taraftarlarımızla karşılaşıp onlara merhaba demek istiyorum. RAMS Park’ta oynadığım zaman inanılmaz bir taraftar gördüm. Şimdi onlar için mücadele edeceğim için çok mutluyum," dedi.

Victor Nelsson ile İyi Bir İlişki

Galatasaray'daki ilk gününde duyduğu heyecanı paylaşan genç oyuncu, milli takımdan arkadaşı Victor Nelsson'un kendisine yararlı olacağına inandığını belirtti. "Beni burada çok iyi karşıladı. Üç yıldır burada ve sorularıma cevap verecek. Daha iyi arkadaş olacağımıza inanıyorum," şeklinde konuştu. Ayrıca, "Taraftarımız için oynamayı dört gözle bekliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesi var," diyerek sarı-kırmızılı takımın taraftarına olan sevgisini dile getirdi.

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