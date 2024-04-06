Galatasaray'ın yıldız ismi kendi ülkesinden teklif aldı

Takımlarını yeni sezona hazırlamaya başlayan Galatasaray'ın yıldız oyuncuları da yükselişte. Sarı-kırmızılı yıldızla birlikte ülkesinden ayrılmak isteyenler olursa yönetim, talepler doğrultusunda hareket etmeyi planlıyor.





Süper Lig'de şampiyonluk koşusunu sürdüren Galatasaray'ın yeni takımında hareketlilik başladı. Takıma katılan isimler kadar ayrılıklarda merak ediliyor.

YENİ TRANSFERLERDEN BEKLENEN VERİM ALINAMADI

Galatasaray'ın sezon başında gösterdiği inanılmaz ilerleme şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Wilfried Zaha, Tete, Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech gibi isimlere imza atan Galatasaray, ligin geneline bakıldığında bu yıldızlardan beklenen performansı göremedi.





TETE'YE TALİP ÇIKTI

Sarı-Kırmızılı Tete, takımına büyük bir hırs ve enerjiye sahip olduklarını ancak henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını ekledi. Buna rağmen Brezilyalı oyuncuyla ilgili transfer söylentileri su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

FLAMENGO PEŞİNDE

Transfer döneminde birçok kulübün adını andığı Tete'nin bu kez ülkesinden güçlü bir müşterisi vardı. Tete'ye yönelik son şikâyet ise ülkesinden geldi. Brezilya medyası Flamengo'nun Tete ile yakından ilgilendiğini bildirdi.

Galatasaray yönetimi Tete hakkında henüz somut bir karar vermedi. Sarı-Kırmızılıların öneriler doğrultusunda hareket edeceği açıklandı.