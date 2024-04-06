Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Galatasaray'ın yıldız ismi kendi ülkesinden teklif aldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu kendi ülkesinden teklif aldı. Yeni transferlerden beklenilen verim alınamadı. İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 14:12
Galatasaray'ın yıldız ismi kendi ülkesinden teklif aldı

Takımlarını yeni sezona hazırlamaya başlayan Galatasaray'ın yıldız oyuncuları da yükselişte. Sarı-kırmızılı yıldızla birlikte ülkesinden ayrılmak isteyenler olursa yönetim, talepler doğrultusunda hareket etmeyi planlıyor.

GS

Süper Lig'de şampiyonluk koşusunu sürdüren Galatasaray'ın yeni takımında hareketlilik başladı. Takıma katılan isimler kadar ayrılıklarda merak ediliyor.

YENİ TRANSFERLERDEN BEKLENEN VERİM ALINAMADI

Galatasaray'ın sezon başında gösterdiği inanılmaz ilerleme şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Wilfried Zaha, Tete, Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech gibi isimlere imza atan Galatasaray, ligin geneline bakıldığında bu yıldızlardan beklenen performansı göremedi.

GS

TETE'YE TALİP ÇIKTI

Sarı-Kırmızılı Tete, takımına büyük bir hırs ve enerjiye sahip olduklarını ancak henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını ekledi. Buna rağmen Brezilyalı oyuncuyla ilgili transfer söylentileri su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

FLAMENGO PEŞİNDE

Transfer döneminde birçok kulübün adını andığı Tete'nin bu kez ülkesinden güçlü bir müşterisi vardı. Tete'ye yönelik son şikâyet ise ülkesinden geldi. Brezilya medyası Flamengo'nun Tete ile yakından ilgilendiğini bildirdi.

Galatasaray yönetimi Tete hakkında henüz somut bir karar vermedi. Sarı-Kırmızılıların öneriler doğrultusunda hareket edeceği açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi

Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi

Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Saat 09.00-17.00 arası sakın dışarı çıkmayın! O illerde camı kapıyı sıkı sıkı kapatın

Saat 09.00-17.00 arası sakın dışarı çıkmayın! O illerde camı kapıyı sıkı sıkı kapatın

Acil koduyla açıklandı! 100.000 TL'de geri ödeme tutarları gece yarısı değişti

Acil koduyla açıklandı! 100.000 TL'de geri ödeme tutarları gece yarısı değişti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
3
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi
4
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
5
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Fenerbahçe'den Galatasaray ile oynacağı Süper Kupa maçına İlişkin flaş paylaşım!

Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Bankadan para çekip yatıranlar dikkat! 4 Nisan'dan itibaren limit değişti

Başvurana 10.000 TL-15.000 TL-20.000 TL destek: Bu sefer herkese ödenecek

Saniyeler içinde 36 beden görünmek mümkün! Bu tüyoları bilenin diyete ihtiyacı yok

Asgari ücretle çalışana haber var! TCMB'den hükümete çağrı Asgari ücrete zam planları...

Aşkta işi yaver giden 2 burç! Onlar sevdikleri gibi seviliyorlar

Bakanlık açıkladı! Gece gece Ziraat Bankası hesaplarına aktarıldı

Acil koduyla açıklandı! 100.000 TL'de geri ödeme tutarları gece yarısı değişti

Saat 09.00-17.00 arası sakın dışarı çıkmayın! O illerde camı kapıyı sıkı sıkı kapatın

EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Milyonlarca ev sahibine bizzat bakan duyurdu! Sadece 3 gün süreniz kaldı

Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi