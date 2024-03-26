Galatasaray'ın yıldız isminin tahtı sallandı

Kış transfer döneminde Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96'dan Galatasaray'a transfer edilen Derrick Köhn'ün başarıları övgüyle karşılandı. Derrick Köhn, Hannover'den Galatasaray'a transfer oldu ve sarı-kırmızılı takımda altı maç oynadı. Başarılı futbolcu, Süper Lig'de 5 maçta, Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

"Hannover performansı"

Derrick Köhn, Galatasaray'ın kadrosuna geçmeden önce bu sezon Hannover formasıyla 21 maça çıktı, 6 asist yaptı ve 3 gol attı.





Hannover 96'nın sportif direktörü Marcus Mann, Bild'e verdiği röportajda Köhn'ün bu kadar kısa sürede Galatasaray'ın ilk 11'inde yer aldığını belirterek, "Daha yüksek bir seviyede iyi bir performans sergiledi ve değerindeki artışı da beraberinde getirdi. Köhn gelecek sezon Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde de oynayabilir. Bu durum da onun piyasa değerinin yine artmasını sağlayacaktır." dedi.

Haberde, ayrıca Köhn'ün Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi olduğu vurgulanarak, takımda kalmasının onun için zor olduüu yorumunu yaptı ve oyuncunun ileride büyük bir bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan ayrılacağının kesin olduğunu ifade etti.

"Almanlar yakından takip ediyor"

Hannover bir sonraki satışta şirkette %10 hisseye sahip olacak, dolayısıyla Derrick Köhn'ün performansı ilgi odağı olacak.