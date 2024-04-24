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Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mertens, Cimbom'da kalıyor!: İşte Mertens'e sunulan yeni sözleşme

Galatasaray’ın sevilen futbolcusu Dries Mertens, yeni sezonda da takımda kalacağının sinyallerini verdi. Belçikalı yıldızın yeni maaşı ve kontrat detayları da belli oldu.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 00:14
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mertens, Cimbom'da kalıyor!: İşte Mertens'e sunulan yeni sözleşme

Galatasaray’ın bu sezonki parlayan yıldızlarından biri olan Dries Mertens, gösterdiği üstün performansla taraftarların ve yönetimin gönlünde taht kurdu. Sezon sonu yaklaşırken, sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için kolları sıvadı.

Mertens, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Galatasaray’da ailemle birlikte mutluyuz. Devam etmek isterim” diyerek Galatasaray’daki geleceğine dair olumlu sinyaller verdi. Bu açıklama, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir yeşil ışık olarak yorumlandı.

Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, şu an için yıllık 2.85 milyon euro kazanan Mertens’e, yeni sezonda 2.5 milyon euro maaş teklif edecek. Belçikalı yıldızın bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu.

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