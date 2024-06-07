Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,49 0,83%
EURO
35,13 -0,13%
ALTIN
2.367,33 -3,35%

Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson, EURO 2024'te yer alamayacak

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Victor Nelsson, EURO 2024 öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Danimarka Milli Takımı kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 23:18
Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson, EURO 2024'te yer alamayacak

Victor Nelsson EURO 2024'te yok

Galatasaray'ın Süper Lig'deki başarılı futbolcusu Victor Nelsson, EURO 2024 öncesi beklenmedik bir haberle futbolseverleri üzdü. Danimarka Milli Takımı'nın kadrosunda yer alması beklenen Nelsson, sakatlık nedeniyle turnuvada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Victor Nelsson'un EURO 2024 öncesinde yaşadığı sakatlık, hem oyuncuyu hem de taraftarları derinden üzdü. Nelsson, "Ülkemle EURO 2024'te gidemeyeceğim için yıkıldım. Sakatlığım umduğumdan önce geçmedi. Çocuklara ve tüm personele başarılar diliyorum..." şeklindeki açıklamasıyla hayal kırıklığını dile getirdi.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Nelsson'un EURO 2024'e katılamayacak olması, futbolseverler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Bu kampanyada puanlar patlayacak: Garanti BBVA adeta çil çil dağıtacak

Şeker hastaları elinden düşürmeyecek! Diyabeti tarihe karıştıran mucize bitki

81 ildeki emeklilere yüzde 20 indirim yapılacak! Artık daha az ödeyecekler

Altını doları unutun! Parasını buna yatıranlar köşeyi dönecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

81 ildeki emeklilere yüzde 20 indirim yapılacak! Artık daha az ödeyecekler

Yatırımda ona yönelen resmen para basacak! Zengin olmanın şifresi verildi

Garanti Bankası'ndan emekli promosyonu sürprizi! Rakamlar sil baştan değişti

Ucuz uçak bileti almanın 4 kolay yolu! Bunu bilmeyenler fazladan para ödüyor

Yapı Kredi'den ballı kaymaklı para iadesi! Bunu yapana 600 TL ödenecek

e-Devlet'ten hemen bakın! O yardım ödemeleri tamamen kesildi: Milyonlar şaşkın!

Bu kampanyada puanlar patlayacak: Garanti BBVA adeta çil çil dağıtacak

Emekliye en yüksek promosyonu o banka veriyor! Emeklinin cüzdanını dolduran kampanya

Bunu yapanın banka hesabına 7500 TL iade yapılacak! Kamu bankasında hesabı olanlar dikkat

Şeker hastaları elinden düşürmeyecek! Diyabeti tarihe karıştıran mucize bitki

Genç görünmek isteyen kadınlar dikkat! Bu saç rengi 10 yaş birden gençleştiriyor

Altını doları unutun! Parasını buna yatıranlar köşeyi dönecek