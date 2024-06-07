Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson, EURO 2024'te yer alamayacak

Victor Nelsson EURO 2024'te yok

Galatasaray'ın Süper Lig'deki başarılı futbolcusu Victor Nelsson, EURO 2024 öncesi beklenmedik bir haberle futbolseverleri üzdü. Danimarka Milli Takımı'nın kadrosunda yer alması beklenen Nelsson, sakatlık nedeniyle turnuvada forma giyemeyeceğini açıkladı.



Victor Nelsson'un EURO 2024 öncesinde yaşadığı sakatlık, hem oyuncuyu hem de taraftarları derinden üzdü. Nelsson, "Ülkemle EURO 2024'te gidemeyeceğim için yıkıldım. Sakatlığım umduğumdan önce geçmedi. Çocuklara ve tüm personele başarılar diliyorum..." şeklindeki açıklamasıyla hayal kırıklığını dile getirdi.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Nelsson'un EURO 2024'e katılamayacak olması, futbolseverler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.