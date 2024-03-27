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Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya İtalya'dan çağrı var

Zaniolo'yu İtalya çağırdı! Galatasaray kulübüne her şeyini verdiğini ifade etmişti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 13:19
Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya İtalya'dan çağrı var

Aston Villa'nın kadrosuna Galatasaray'dan kiralık olarak katılan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, ülkesi tarafından temasa geçti. Sarı Kırmızılılar'da geçirdiği süre için "Her şeyimi verdim!" dedi ancak İtalyan golcünün ülkesine dönmeye istekli olduğu söyleniyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

YILDIZ İSME ÜLKESİNDEN ÇAĞRI

Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalya'dan teklif geldi. Zaniolo'nun ülkesine dönüşü konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu ancak bu konuda karar verecek olan Galatasaray kulübü. İngiltere'den ayrılması kesinleşen yıldız oyuncu, İtalyan medyasına özel bir röportaj verdi. İtalyan La Gazzetta dello Sport'a şu yorumu yaptı:

-Galatasaray'da ne oldu?

"Hiçbir şey, orada da her şeyimi verdim. Bu benim ilk yurt dışı deneyimimdi ama bir İtalyan için Türkiye'yi anlamak çok daha zor. Neyse ki İstanbul'da çok deneyimim oldu. Yurttaşlarımla tanıştım. Bakalım yazın neler olacak."

- Gelecekten bahsettiğinizden beri İtalya'yı özlüyor musunuz?

Tabii ki çok sayıda var. Arkadaşlar, aile, oğul. Ama artık geleceğime karar vermek kulübe kalmış. Bu kart Galatasaray'ın elinde. Bu arada, 19 yaşında Roma'ya götürülmemden sonra bile benimle ilgilenmeye devam ettiği için Monchi'ye teşekkür etmeliyim.

Yıldız İsme Ülkesinden Çağrı

- Peki geri gelecek misin? Buna Milan deniliyor.

"Bilemeyiz. Menajerim Claudio Vigorelli'den yalnızca somut bir şey olması durumunda bana haber vermesini istedim. Şu anda Aston Villa'ya konsantre olmam gerekiyor."

- Bazıları senin Roma ya da Lazio'ya dönebileceğini düşünüyor.

"Hiçbir şey bilmiyorum. Ama yine de dürüst olmak istiyorum. Roma'nın benim için neyi temsil ettiği ve Lazio taraftarlarına duyduğum saygı göz önüne alındığında bu imkansız bir durum olurdu."

İtalya teknik direktörü Serse Cosmi, Zaniolo'nun dönüşü konusunda olumluydu. Cosmi, Zaniolo'yu İtalya'ya gelmeye teşvik ederek şunları söyledi: Hangi takımda olduğunu söyleyemem ama hangi rolü oynaması gerektiğinden eminim. Zaniolo forvet arkasında oynamalı. Bu alanda en iyi niteliklerini nasıl ortaya çıkaracağını biliyor. İtalyan forvet bu sezon Aston Villa'da 32 maça çıktı ve 3 gol attı.

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