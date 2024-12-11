Galatasaray, İsveç Takımlarıyla Zorlu Mücadelelere Hazırlanıyor

Galatasaray, Avrupa'da Zorlu Bir Mücadeleye Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sarı-kırmızılı ekip, yarın Malmö ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın İsveç temsilcileriyle yapacağı dokuzuncu maç olacak.

Geçmişteki Zor Anlar

Galatasaray, Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ancak, Avrupa kupalarındaki 323 maçında daha önce İsveç takımlarıyla 8 kez karşılaşmış ve sadece 2 galibiyet elde edebilmiştir. İlk olarak 1977'de AIK ile başlayan bu süreç, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile devam etti. Sarı-kırmızılı takım, oynadığı 8 maçta 10 gol atarken, kalesinde 13 gol görmüştür.

İsveç'te 4. Kez Deplasmanda

Sarı-kırmızılı ekip, İsveç'teki dördüncü maçına çıkıyor. Daha önce oynadığı 8 maçın 5'ini iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda gerçekleştiren Galatasaray, bu 3 deplasman maçında 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. İlk deplasmanda AIK'i 2-1 yenen Galatasaray, sonrasında Göteborg ve Östersund’a karşı mağlup oldu.

Malmö ile İlk Randevu

Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşılaşacak. Malmö, sarı-kırmızılı ekibin tarihindeki 5. İsveç temsilcisi olarak bu zorlu mücadelede yer alacak. Daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile karşılaşan Galatasaray, Malmö'nün rakibi olacak.

Malmö'nün Başarısı

İsveç ekibi Malmö, Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda dikkat çekici başarılar elde etti. Beşiktaş ile 7, Sivasspor ile ise 2 kez karşılaşmış olan Malmö, toplamda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Son olarak bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olan Malmö, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.

Galatasaray'ın İsveç Takımlarıyla Kariyeri

Galatasaray'ın uluslararası organizasyonlarda İsveç takımlarıyla yaptığı maçlar ve sonuçları aşağıda listelenmiştir: