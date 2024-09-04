Galatasaray Kadın Futbol Takımı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Galibiyetle Başladı

Galatasaray Kadın Takımı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Başarıyla Yükseldi

Türk futbolunun önemli temsilcilerinden biri olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamanın gururunu yaşıyor. Bu başarı, takımın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkını elde etmesine vesile oldu.

Racing FC Union'a Karşı Etkili Oyun

Galatasaray, 1. Eleme Turu'nda Lüksemburg'un Racing FC Union takımıyla karşılaştı. Maçın oynandığı Achille Hammerel Stadı'nda, sarı-kırmızılı ekip sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

Gelecek Maç: BIIK Shymkent

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, bu galibiyetle birlikte eleme turundaki ikinci maçında 7 Eylül Cumartesi günü Kazakistan temsilcisi BIIK Shymkent ile deplasmanda karşılaşacak. Takım bu maça odaklanarak, UEFA organizasyonundaki yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.