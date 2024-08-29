Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Yeni Dönem Başladı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda İmza Töreni

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde 5 yeni oyuncusu için RAMS Park'ta bir imza töreni düzenledi. Yeni kadroya katılan isimler arasında Gürcü smaçör Ann Kalandadze, Sırp smaçör Katarina Lazovic, Hollandalı pasör Britt Bongaerts, orta oyuncu Eline Timmerman ve Türk orta oyuncu Ceylan Arısan yer alıyor.

Başkan Yardımcısı ve Yönetimden Açıklamalar

İmza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral katıldı. Cibara, törende yaptığı açıklamada, "Yeni sezonun tüm takımlar için sakatlıklardan uzak ve fair-play çerçevesinde geçmesini temenni ediyorum. Amacımız, Avrupa kupalarına doğrudan katılmak." şeklinde konuştu.

Cibara ayrıca, voleybola ayrılan bütçenin %150 artırıldığını ve tüm kulvarlarda zirveye oynamak istediklerini belirtti.

Oyunculardan Gelen Mesajlar

Takıma yeni katılan oyunculardan Katarina Lazovic, "Galatasaray ailesine katılmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni sezon için hazırlıklarımıza devam ediyoruz," derken, Eline Timmerman, "Türkiye'de olmaktan keyif alıyorum. Ligi en iyi şekilde tamamlamak için çalışacağız," ifadesinde bulundu.

Ann Kalandadze, "Bu dünyaca ünlü kulüpte oynamak büyük bir onur. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağız." dedi. Britt Bongaerts ise, "Böylesine büyük bir kulüp ile birlikte olmaktan mutluyum. Destek veren taraftarlara teşekkürlerimi sunuyorum," açıklamasını yaptı.

Son olarak, Ceylan Arısan, "Galatasaray gibi büyük bir camiaya katıldığım için mutluyum. Takımımız genç ve dinamik. Hedeflerimize ulaşmak için enerji ve uyumumuzu sahaya yansıtmaya gayret göstereceğiz," dedi. Aynı zamanda, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum.