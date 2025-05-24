Galatasaray Kafilesi Göztepe'yi Mağlup Ettikten Sonra Havalimanına Geçti

Galatasaray Kafilesi Havalimanına Geçti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray kafilesi, maçın ardından hızla havalimanına geçti.

Maç Sonrası Duygusal Anlar

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmadan sonra, futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, coşkulu taraftarları selamlayarak forma imzaladı ve anı fotoğrafları çektirdi.

Daha sonra sarı-kırmızılı takım, stadın otoparkından takım otobüsüyle havalimanına hareket etti. Ancak, bu sırada dikkat çekici bir olay yaşandı; kafileyi havalimanına götüren otobüsün camı, yapılan taşlı saldırı sonucu kırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray kafilesi stattan ayırılarak havalimanına geçti. Bu arada Galatasaray kafilesini havalimanına götürmek için stada gelen takım otobüsünün camının, taş atılması sonucu kırıldığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray kafilesi stattan ayırılarak havalimanına geçti. Bu arada Galatasaray kafilesini havalimanına götürmek için stada gelen takım otobüsünün camının, taş atılması sonucu kırıldığı görüldü.