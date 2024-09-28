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Galatasaray, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıda 3-1 Üstünlük Sağladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:56
Galatasaray, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıda 3-1 Üstünlük Sağladı

Galatasaray ve Kasımpaşa Arasındaki İlk Yarı Mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaştı ve ilk yarıyı 3-1'lik skorla önde tamamladı.

İlk Yarıda Atılan Goller

Galatasaray, 20. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan yaptığı ortada Osimhen ile ilk golünü buldu. Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa hızlı bir şekilde vurdu ve skor 1-0 oldu.

28. dakikada tekrar sahneye çıkan Osimhen, Gabriel Sara'nın uzun pasıyla buluşarak penaltı noktası civarından topu ağlarla buluşturdu ve durumu 2-0'a getirdi.

34. dakikada Icardi farkı 3'e çıkardı. Sol taraftan kullanılan uzun taç atışında, Jakobs topu Icardi’ye aktardı. Icardi, ceza sahası sol çaprazında dönerek vurdu ve 3-0 yaptı.

37. dakikada Da Costa, Barak’ın ortasıyla kaleyi yokladı, ancak kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

44. dakikada Kasımpaşa, Winck’in sağ kanattan yaptığı ortada Fall ile farkı 2'ye indirdi. Fall, ceza sahası sağ çaprazında bekletmeden vuruşunu yaparak skoru 3-1 yaptı.

İlk yarının sonucunda, Galatasaray sahada 3-1’lik bir üstünlükle soyunma odasına gitti.

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