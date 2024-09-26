Galatasaray, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Galatasaray Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlandı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başlayan Galatasaray, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Yoğun Çalışmalar

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Eylül Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maç öncesinde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi. İdman, dinamik ısınmayla başlayarak, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk’un Yönetimindeki Antrenman

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, heyecanlı bir çift kale maçla sona erdi. Bu hazırlıklar, oyuncuların maç enerjilerini artırmak ve takım uyumunu güçlendirmek amacıyla titizlikle gerçekleştiriliyor.

Son Hazırlıklar Tamamlanacak

Galatasaray, yarın yapacağı son idmanla Kasımpaşa maçına yönelik tüm hazırlıklarını tamamlayacak. Taraftarlar, heyecanla bu mücadeleyi bekliyor.