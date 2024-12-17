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Galatasaray, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Kayserispor ile oynayacağı maça Florya'da başladı. Antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:42
Galatasaray, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Hız Verdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Çalışmalara dinamik ısınmayla başlanırken, antrenman, üç grup halinde yapılan 5’e 1 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışması ile devam etti.

İdman, çift kale maçla son buldu. Galatasaray, bu önemli maç için hazırlıklarına 19 Aralık Perşembe günü devam edecek.

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