Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak olan Galatasaray, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama doğrultusunda, antrenmanın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve dört grup halinde 5'e 1 pas çalışması ile devam etti. Ardından, takımın topa sahip olma yeteneğini test etmek amacıyla dört takımlı bir turnuva yapıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.