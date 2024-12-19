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Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 20:58
Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak olan Galatasaray, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama doğrultusunda, antrenmanın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve dört grup halinde 5'e 1 pas çalışması ile devam etti. Ardından, takımın topa sahip olma yeteneğini test etmek amacıyla dört takımlı bir turnuva yapıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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