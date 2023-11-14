Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu sorununu böyle çözecek

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu sorunu giderek büyüyor! Tüm detaylar haberimizde.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu sorununu böyle çözecek
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Sarı kırmızılı takıma Kerem Aktürkoğlu ile ilgili eleştiriler her geçen gün daha fazla gelmeye devam ediyor. Sorun böyle çözülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY KEREM AKTÜRKOĞLU SORUNUNU ÇÖZECEK

Hatayspor ve Galatasaray arasında yapılan karşılaşmada sarı kırmızılı takım 2-1'lik skorla mağlup edildi. Skor sonrasında sarı kırmızılı takımın 10 maçlık galibiyet serisi sona ererken takım bu sezon ilk mağlubiyetini de yaşamış oldu. Son haftalarda hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği düşük performansla eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili taraftarın eleştirileri de son hızıyla devam ediyor. 

kerem aktürkoğlu sorunu böyle çözülecek

Bu performans düşüşlerinin sebebi Aktürkoğlu'nun 10 numaraya çekilmesi ve sol kanattan uzak kalması olarak düşünülüyor. İddialara göre Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu'nu tekrar sol kanada çekerek bu sorunun önüne geçecek. Önümüzdeki maçlarda Zaha'nın sağ kanatta oynaması ve 10 numara için Dries Mertens veya Hakim Ziyech'in oynaması düşünülüyor. 

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