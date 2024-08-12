Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları ve planlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:47
Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray'ın Konyaspor Maçına Hazırlıkları Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman sırasında üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonu uygulandı.

Bu çalışmaların ardından, topa sahip olma çalışmaları ve 4'e 4 oyunları gerçekleştiren takım, son olarak üç takımlı bir turnuva ile antrenmanı tamamladı.

Sonraki Adımlar

Galatasaray, 16 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşma için yarın daha bir antrenman daha yaparak hazırlıklarını sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak