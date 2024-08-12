Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray'ın Konyaspor Maçına Hazırlıkları Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman sırasında üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonu uygulandı.

Bu çalışmaların ardından, topa sahip olma çalışmaları ve 4'e 4 oyunları gerçekleştiren takım, son olarak üç takımlı bir turnuva ile antrenmanı tamamladı.

Sonraki Adımlar

Galatasaray, 16 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşma için yarın daha bir antrenman daha yaparak hazırlıklarını sürdürecek.