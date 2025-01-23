Galatasaray Konyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan maç sonrası bir günlük izin yapan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı öncesindeki ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Dinamik ısınma ile başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.