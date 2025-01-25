Galatasaray, Konyaspor'u Penaltıyla Geçti ve Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Konyaspor'u Tek Golle Mağlup Etti

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Osimhen'in Penaltısı Galibiyeti Getirdi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 22. dakikada Victor Osimhen’in penaltı golüyle öne geçti. Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Namağlup Liderlik Devam Ediyor

Bu sonuçla Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürerek, 20. maçında 17. galibiyetini almış oldu. Üç beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 54'e çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 9 puan yükseltti.

Konyaspor 14. Sırada Kaldı

Konyaspor ise 21 puanla 14. sırada yer aldı.

Galatasaray, 2 Maç Sonra Kazandı

Galatasaray, son iki maçında galibiyet yüzü görememişti. Süper Lig’in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalmış ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalmıştı.

Son 26 Maçta Yenilgi Yok

26 resmi maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Galatasaray, en son yenilgisini 27 Ağustos'taki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys karşısında yaşamıştı.

Muslera Tarihe Geçti

Öte yandan, Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Konyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu unvanını elde etti. Konyaspor karşısındaki maçıyla birlikte toplamda 429. lig maçına çıktı.

Ahemd Kutucu İle Yeni Bir Başlangıç

Galatasaray, Eyüpspor'dan transfer ettiği Ahmed Kutucu’yu Konyaspor karşısında ilk kez sahaya sürdü. 71. dakikada oyuna giren Kutucu, bir dakika sonra sarı kart gördü.

Gabriel Sara Dönüş Yaptı

Sakatlığından sonra Gabriel Sara, 3 maç aradan sonra Konyaspor karşısında forma giyme fırsatı buldu ve taraftarın alkışları eşliğinde oyuna dahil oldu.

Osimhen Formda

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bu maçla birlikte bu sezon tüm kulvarlarda 16. golüne ulaştı. Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı 15. maçında 12. golünü atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 4 gol kaydetti.

Kaleyi Gole Kapatma Zamanı

Konyaspor’a karşı gol yedirmeyen Galatasaray, 11 maç sonra kalesini gole kapadı. Bu sezon 31 resmi maça çıkan takım, bunların 26'sında kalesinde gol gördü.

Vincenzo Montella Maçı Yerinde İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yardımcı antrenörleriyle birlikte Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.