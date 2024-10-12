DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.157.193,6 -0,01%

Galatasaray Kulübü Mali Kongresi: Projeler ve Güven

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, mali kongrede projeler ve güven konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 21:28
Galatasaray Kulübü Mali Kongresi: Projeler ve Güven

Galatasaray Kulübü Mali Kongresi Gerçekleşti

Galatasaray Kulübü, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen mali kongresinde önemli konuları ele aldı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, kongrede yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti.

Projeler Hakkında Mesajlar

Dursun Özbek, Riva Projesi hakkında yapılan eleştiriler ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Riva ile ilgili pek çok şey söyleniyor. Proje ile ilgili neler beklediğimizi paylaştım. Söz verdiğimiz rakamlara yaklaşımımız devam ediyor," şeklinde ifade etti.

Florya Projesi'ne Dair Vurgular

Başkan Özbek, Florya arazisi ve geliştirilmesi gereken tesisler hakkında da bilgi verdi. "Florya projesi, Galatasaray'a kazandırmak için büyük çaba sarf ettik. Bu proje, üyelerin de onayı ile yürütülmektedir. Mevcut arazinin geliştirilerek daha modern tesislerin inşası adına adımlar atıldı," dedi.

Güven ve Hesap Verebilirlik Ön Planda

Eleştirileri dikkate alacaklarını belirten Özbek, "Bizim için en önemli şey, sizlere mahcup olmamak. Galatasaray'ın emanetini taşıyoruz. Genel kurulun verdiği kararlar tartışılmaz," diyerek güvenin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasının sonunda Dursun Özbek, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Efes Deplasmanda Bursaspor'u Yendi
2
Voleybol Haftasında Sonuçlar: Sultanlar ve Efeler Ligi
3
Galatasaray Kulübü Mali Kongresi Sonuçlandı
4
Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti
5
Erciyes'te Plaj Voleybolu Heyecanı Başladı
6
Nesibe Aydın, Emlak Konut'u Deplasmanda Geçti
7
Hull City, Premier Lig Hedefiyle Kadrosunu Güçlendiriyor

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi