Galatasaray Kulübü Mali Kongresi: Projeler ve Güven

Galatasaray Kulübü Mali Kongresi Gerçekleşti

Galatasaray Kulübü, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen mali kongresinde önemli konuları ele aldı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, kongrede yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti.

Projeler Hakkında Mesajlar

Dursun Özbek, Riva Projesi hakkında yapılan eleştiriler ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Riva ile ilgili pek çok şey söyleniyor. Proje ile ilgili neler beklediğimizi paylaştım. Söz verdiğimiz rakamlara yaklaşımımız devam ediyor," şeklinde ifade etti.

Florya Projesi'ne Dair Vurgular

Başkan Özbek, Florya arazisi ve geliştirilmesi gereken tesisler hakkında da bilgi verdi. "Florya projesi, Galatasaray'a kazandırmak için büyük çaba sarf ettik. Bu proje, üyelerin de onayı ile yürütülmektedir. Mevcut arazinin geliştirilerek daha modern tesislerin inşası adına adımlar atıldı," dedi.

Güven ve Hesap Verebilirlik Ön Planda

Eleştirileri dikkate alacaklarını belirten Özbek, "Bizim için en önemli şey, sizlere mahcup olmamak. Galatasaray'ın emanetini taşıyoruz. Genel kurulun verdiği kararlar tartışılmaz," diyerek güvenin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasının sonunda Dursun Özbek, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.