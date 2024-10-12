Galatasaray Kulübü Mali Kongresi Sonuçlandı

Galatasaray Kulübü’nde Önemli Bir Gelişme

Galatasaray Spor Kulübü, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki mali faaliyetlerinden dolayı yapılan kongrede ibra edildi.

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan toplantıda, Başkan Dursun Özbek, muhasip üye İbrahim Hatipoğlu ve denetleme kurulu temsilcileri sunumlarını yaptı.

Üyelerin Görüşleri

Kongrede yaklaşık 50 üye söz alarak görüşlerini paylaştı. Ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası oylamaya sunuldu; Özbek yönetimi, üyelerin büyük bir çoğunluğunun oylarıyla ibra edildi. Denetim kurulu da oybirliği ile ibra edildi.

Teşekkür Konuşması

Oylamanın ardından konuşma yapan Başkan Dursun Özbek, "Bize gösterdiğiniz destek için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Galatasaray hepimizin. Sadece Galatasaray sevgisiyle, bu kulübe koşulsuz hizmet için geldik. Sizin desteğiniz olmadan, birlikte ilerlemeden başarıya ulaşmamız mümkün değil. Amacımız Galatasaray'ı bizden sonraki nesillere gurur duyacağımız ve en güçlü şekilde devretmektir. Bu zamana kadar ne başardıysak sizin desteğinizle gerçekleştirdik. Konuşalım, tartışalım, doğru diyalog ve samimi yaklaşımla en iyisine ulaşalım. Birbirimizi seversek, birlikte çalışırsak karşısında hiçbir gücün durması mümkün değil. Hepinizi çok seviyorum, hepinize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.