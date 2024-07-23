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Galatasaray, Lecce ile Hazırlık Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Lecce ile hazırlık maçı yapacak. Müsabaka yarın Avusturya'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:43
Galatasaray, Lecce ile Hazırlık Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Lecce ile Hazırlık Maçında Buluşuyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Yarın, İtalya'nın Lecce takımıyla karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakada form durumlarını test edecek.

Kamp Çalışmaları Avusturya'da

Galatasaray, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark bölgesindeki Irdning'de bulunuyor. Bu hazırlık mücadelesi, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasının bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

Müsabaka Detayları

Müsabaka, Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki en önemli testlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Önceki Maç Performansı

Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmış ve bu maçlardan birinde LASK'a 3-2, başka birinde ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup olmuştu. Ancak, son karşılaşmasında Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 yenerek moral bulmuştu. Galatasaray, Lecce karşısında galibiyet hedefliyor.

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