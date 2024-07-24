Galatasaray, Lecce'yi Hazırlık Maçında 2-1 Yendi: Icardi İlk Kez Forma Giydi!

Hazırlık Maçında Galatasaray'ın Başarısı

Galatasaray Futbol Takımı, sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken İtalya'nın Lecce takımıyla yaptığı maçta 2-1 galip geldi.

Avusturya'da Müsabaka

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de yer aldı. Bu çerçevede, LASK'ın ev sahipliği yaptığı Summer Series Upper Austria turnuvsınde, Linz'deki Raiffeisen Arena'da Lecce ile karşı karşıya geldi.

Maçın Gelişimi

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi ilk 11'i ile başladı. Maçın başlama düdüğünden sadece 10 dakika sonra Ziyech'in kaydettiği golle öne geçilen mücadelenin 40. dakikasında Zaha'nın attığı golle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci Yarıda Değişiklikler

İkinci yarıya kalede Günay Güvenç ile başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 64. dakikada Mauro Icardi, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir gibi oyuncularını sahaya sürdü. Lecce, 85. dakikada Kialonda Gaspar ile farkı 1'e indirerek son dakikalarda heyecan yaratsa da, skor değişmedi ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Icardi'nin İlk Performansı

Bu mücadelede Mauro Icardi, hazırlık maçlarında ilk kez forma giyerken, oyuna girdikten sonra kaptanlık pazubendini takması dikkat çekti.

Okan Buruk'un Taktiği

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçta 4-4-2 formasyonunu denedi. Batshuayi'yi tek santrfor olarak sahaya süren Buruk, Icardi ile birlikte oyun kurma planı yaptı.