Galatasaray, Liverpool maçıyla Avrupa'da 330. kez sahne alıyor

Galatasaray, Liverpool karşısında Avrupa'da 330. kez

EMRAH OKTAY - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 330. mücadelesine çıkacak.

Genel Avrupa performansı

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 329 maçta mücadele etti. Takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken, 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu ve 89 mücadeleyi beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 452 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 503 gole engel olamadı.

"Devler Ligi"nde 18. sezon

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon dahil olmak üzere 17 kez daha katıldı; bunların 10unda elemeleri geçerek, 7'sinde doğrudan gruplara kaldı. Kulüp, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme ve 2023-2024'te üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında elemelerde takıldı. Ayrıca 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında doğrudan mücadele etti. Bu sezon da doğrudan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde kulüp ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

"Devler Ligi"nde 159. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında toplamda 159. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 123 kez mücadele etti. Bu turnuvalarda toplamda 41 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşandı; rakip fileleri 165 kez sarsan Galatasaray, kalesinde 268 gol gördü. Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi kaydedildi. Elemelerde toplam 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

Form grafikleri ve son dönem

Son 18 Şampiyonlar Ligi maçında 1 galibiyet: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada yalnızca 1 galibiyet alabildi; bu süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşandı.

Sahasındaki son 8 Şampiyonlar Ligi maçında galibiyet yok: İç sahadaki son Şampiyonlar Ligi galibiyetini 2017-2018 sezonunda Lokomotiv Moskova karşısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada dörder beraberlik ve yenilgi gördü. Bu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.

Avrupa'da son 11 maçta 3 yenilgi: Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 11 müsabakanın 8'inde mağlubiyet yüzü görmedi; bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi bulundu. Ancak son 7 maçta galibiyet elde edemeyen ekip, bu süreçte 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Avrupa kupalarındaki toplam istatistikler

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki özet performansı: Toplam: 329 maç, 116 galibiyet, 89 beraberlik, 124 mağlubiyet, 452 gol atıldı, 503 gol yenildi. Detaylar organizasyon bazında şöyledir: Şampiyon Kulüpler Kupası: 35 maç (12G 8B 15M 42-53), UEFA Şampiyonlar Ligi: 123 maç (29G 3B 61M 123-215), Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 34 maç (22G 7B 5M 75-38), Kupa Galipleri Kupası: 32 maç (12G 7B 13M 42-55), UEFA Kupası/Avrupa Ligi: 104 maç (40G 36B 28M 168-141), UEFA Süper Kupa: 1 maç (1G 0B 0M 2-1).