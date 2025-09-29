Galatasaray-Liverpool: Okan Buruk'tan RAMS Park'ta 'kimlik ve tutku' çağrısı

Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Okan Buruk'tan net mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta sahalarında oynayacakları Liverpool maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tesis ve anma

Basın toplantısı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yeni hizmete giren Turgay Vardar Salonu'nun açılışıyla başladı. Buruk, "Toplantı salonumuz hayırlı olsun. Mükemmel bir salon oldu. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Turgay Vardar Salonu olduğu için onu da rahmetle anıyoruz." dedi.

Buruk, ayrıca trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'yı anarak, "Jota, üç ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Liverpool maçı öncesi özellikle anmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Rakip değerlendirmesi ve maç hedefi

Buruk, Liverpool için, "Çok iyi, formda, son maçını iyi oynamadan ve pozisyon vererek kaybetse de sezona çok iyi başlayan bir takım" tanımlamasını yaparak sahalarında oynayacakları bu karşılaşmanın önemine vurgu yaptı. Teknik adam, sözlerini, "Bu tür kendi sahamızda oynayacağımız maçlar, özellikle sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak... Çok önemli ve başarılı bir takım, çok başarılı bir hoca var. Biz de kendi planlarımızla yarın sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz." şeklinde sürdürdü.

Takım kimliği ve oyunculara güven

Buruk, takımın kimliğini ön plana çıkarma ihtiyacını vurgulayarak, "Galatasaray takımının yarından itibaren net bir şekilde kendi kimliğini göstermesi lazım" dedi. Yeni transferler ve bireysel performanslar hakkında, "Doğrudan bir oyuncunun performansını üzerinden bu maç öncesi konuşmak doğru değil. Bütün oyuncularımdan çok memnunum... Burada sadece birkaç oyuncu değil takım olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Birinci sorumluluk tabii ki benim" ifadelerini kullandı.

Alman yıldız Leroy Sane ile ilgili soruya takım genelinden bahsederek yanıt veren Buruk, kadroda çok fazla değişiklik yaşandığını, yeni oyuncuların takıma adapte olduğunu ve her oyuncudan takım olarak katkı beklediklerini belirtti. Ayrıca ligdeki başlangıca dikkat çekerek "Ligde 7'de 7 ile giriyoruz" hatırlatmasında bulundu.

Tutku, atmosfer ve geçmiş başarılar

Buruk, sahadaki tutkuyu ön plana çıkarırlarsa sonucun geleceğine inandığını söyleyerek, geçmişte Galatasaray formasıyla yaşadığı anılara değindi. Mario Lemina'ya espriyle, "Evet bir orta saha oyuncusu olarak Liverpool maçında uzaktan bir gol atmıştım. Şimdi o golü Lemina'dan bekliyoruz." demesi salonda gülüşmeler yarattı.

Tecrübeli teknik direktör, "Taraftarımızla birlikte yarın oluşturacağımız atmosferle tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Liverpool'un Newcastle United maçını izledim... Bu tutkuyu sahada göstermemiz gerekiyor. Sonrasında goller de gelecektir." diye konuştu.

Eintracht Frankfurt maçı geride kaldı

Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mağlubiyetine dair, "İlk maçta hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık ama o maç orada kaldı. Yeni bir maç bizi bekliyor. Oyuncularımla birlikte inancımızı ve birlikteliğimizi göstermeliyiz" dedi ve Frankfurt yenilgisinin yol açtığı negatif havanın normal olduğunu sözlerine ekledi.

Yedekler ve maç planı

Yarınki karşılaşmada ilk 11 kadar sonradan oyuna girecek oyuncuların da belirleyici olacağını vurgulayan Buruk, "Ben yarın için ilk 11 ve yedek kalacak değil, maça başlayacak ve bitirecek takım olarak bakıyorum" ifadelerini kullandı. Yüksek tempolu maçlarda kulübeden gelecek oyuncuların direncinin kritik olduğunu belirtti.

Sallai ve Osimhen hakkında

Macar oyuncu Roland Sallai için Buruk, "Roland, hem oyuncu hem kişilik olarak gerçekten çok mutlu olduğumuz bir oyuncu. Mevki ayırt etmeksizin yüzde 100'ünü veriyor... Sağ bek mevkisinde yeni ve önemli bir opsiyon oldu" dedi.

Sakatlığı geçen Victor Osimhen ile ilgili olarak ise, "Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması pozitif bir şey. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Turnuva hedefi ve kararlılık

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine değinen Buruk, "Her takımın burada ilk amacı ilk 24'ün içinde olmak... Bu formatta kötü başlayıp iyi bitirme şansınız da var. İlk günkü hedefimizle devam edeceğiz" dedi ve takıma olan güvenini yineledi: "Ben de inanan bir oyuncu grubuna sahibim. Onlara çok güveniyorum. O yüzden yarın en iyisini yapacağımızı düşünüyorum."

Rakibi zor durumda bırakma planı

Son olarak Buruk, rakibi korkutmadan sahada mücadele edeceklerini, top onlardayken ve bizdeyken aynı şeyleri düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Rakibimizin hücum güçlerini düşünerek önlemler alacağız... Yarın yüzde 100'ümüzü vererek rakibimizi en zor durumlara düşürmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.