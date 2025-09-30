Galatasaray - Liverpool: RAMS Park'ta Hakem ve 11'ler

Galatasaray - Liverpool: RAMS Park'ta hakem ve kadrolar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Galatasaray-Liverpool maçına ilişkin stat, hakemler ve her iki takımın başlangıç kadroları açıklandı.
Stat
RAMS Park
Hakemler
Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
Galatasaray
Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Liverpool
Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike