Galatasaray - Liverpool: RAMS Park'ta Hakem ve 11'ler

Galatasaray - Liverpool: RAMS Park'ta hakem ve kadrolar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Galatasaray-Liverpool maçına ilişkin stat, hakemler ve her iki takımın başlangıç kadroları açıklandı.

Stat

RAMS Park

Hakemler

Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Galatasaray

Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Liverpool

Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike