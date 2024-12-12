Galatasaray, Malmö ile 2-2 Berabere Kaldı! UEFA Avrupa Ligi Heyecanı Devam Ediyor

Galatasaray, Malmö ile Beraberlik Elde Etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Maç boyunca her iki takım da etkili bir performans sergiledi.

Maçın Kilit Anları

Karşılaşmanın 53. dakikasında, Malmö'den Christiansen'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı. Maçın 56. dakikasında, sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens ile duvar pası yaparak ceza sahası içi sol çaprazda düzgün bir vuruş yaptı ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

63. dakikada, Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Persson'da kaldı. 84. dakikada, ceza sahası içi sol çaprazda çalımlarla ilerleyen Taha Ali'nin şutunu kaleci Muslera direk dibinde müthiş bir refleks ile kornere çeldi.

88. dakikada Larsen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği sert şut yine Muslera tarafından güçlükle kornere gönderildi. Ancak karşılaşmanın son dakikalarında Malmö, 90+2. dakikada durumu 2-2'ye getirdi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Pena, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye plase vuruşunu yaptı ve Muslera'nın parmaklarının ucuyla dokunduğu top yan direğe çarparak filelerle buluştu.

Maç bu sonuçla 2-2 berabere sona erdi.