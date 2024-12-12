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Galatasaray, Malmö ile Berabere Kalarak Namağlup Ünvanını Korudu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile 2-2 berabere kalarak namağlup unvanını sürdürdü ve 12 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 23:10
Galatasaray, Malmö ile Berabere Kalarak Namağlup Ünvanını Korudu

Galatasaray'dan Namağlup Performans

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kalarak namağlup unvanını korudu. Yeni Malmö Stadı'nda oynanan müsabakada, 24. dakikada Erik Botheim'ın golüyle geriye düşen sarı-kırmızılılar, 43. dakikada Elias Jelert ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda Yunus Akgün'ün 56. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçen Galatasaray, son dakikalarda baskı yiyerek 90+2. dakikada Sergio Pena'nın golüyle sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.

Puan Kaybı Üzerine Notlar

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. beraberliğini yaşarken, toplamda 3 galibiyet ile puanını 12'ye yükseltti. Malmö ise puanını 4'e çıkararak bir nefes aldı.

Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı 3 maçta galibiyet muhalefeti sürerken, RFS ve AZ Alkmaar maçlarının ardından Malmö karşılaşmasını da kazanamadı. Üç görüşme de beraberlik ile sonuçlandı.

Öne Çıkan Performanslar

Galatasaray, son 4 resmi maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen mağlup olmadı. AZ Alkmaar ile berabere kalırken, Süper Lig’deki Eyüpspor ve Net Global Sivasspor maçlarında da benzer bir durumu yaşadı.

Son 18 resmi maçta galibiyet sevinci yaşamayan Galatasaray, 13 galibiyet ve 5 beraberlik ile dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 20 maçın 18'inde yenilgi yüzü görmedi.

Önemli İstatistikler

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 100. kez sahaya çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Bu süreçte 40 galibiyet ve 34 beraberlik elde ederken, 26 mağlubiyet ile dikkat çekti. Ayrıca, Danimarkalı oyuncu Elias Jelert, Malmö karşısında attığı golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez sevinç yaşadı.

Yunus Akgün ise, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı 6. maçta 5. golünü atarak Avrupa golcüsü unvanını sürdürdü.

Sakatlık Durumu

Maçta Galatasaray’ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez yaşadığı sakatlık sebebiyle 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu değişiklikle birlikte Kerem Demirbay oyuna dahil olurken, Galatasaray’ın savunması 3’lü bir düzene geçti.

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