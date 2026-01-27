Galatasaray, Manchester City Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Manchester City ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz’da tamamladı; Yunus Akgün’ün durumu sağlık heyeti karar verecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:11
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester City maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanın ilk bölümünde Mario Lemina, pasaport işlemlerinden dolayı yer almazken daha sonra çalışmaya katıldı. Yunus Akgün ise gribal enfeksiyon nedeniyle idmanda yer almadı; durumuna sağlık heyeti karar verecek.

Hareket

Galatasaray, saat 16.30’da İstanbul Havalimanı’ndan İngiltere’ye hareket edecek.

