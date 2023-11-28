Galatasaray-Manchester United maçı o isme emanet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu maçları devam ediyor. Lig'in 5. hafta maçlarında Galatasaray ile Manchester United karşı karşıya gelirken, mücadeleyi İspanyol hakelerden Jose María Sanchez'in yöneteceği bildirildi.





UEFA tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol maçında 29 Kasım günü saat 20.45'i gösterdiğinde RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmaya Sanchez'in yardımcıları Raul Cabanero ve Iñigo Prieto da katılacak.

Bu maçın dördüncü hakeminin de Guillermo Cuadra olacağı bilgisi paylaşıldı.