Galatasaray, Manisa Basket Divissa'yı 104-81 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manisa Basket Divissa'yı mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:19
Galatasaray, Manisa Basket Divissa'yı 104-81 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

Galatasaray, Çeyrek Finale Yükseldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6. ve son haftasında, iki Türk takımının karşı karşıya geldiği kritik maçta Galatasaray, konuk ettiği Manisa Basket Divissa'yı 104-81 mağlup etti.

Maçın Detayları

Sarı-kırmızılı ekip, bu zaferle birlikte gruptaki dördüncü galibiyetini elde ederek çeyrek finale yükseldi. Aynı zamanda, galibiyet serisinin sürdüğü bu maçla birlikte %100 başarı oranı yakaladı.

Öte yandan, bu sonuçla Manisa Basket Divissa, organizasyona veda ederek beşinci yenilgisini almış oldu. Şampiyonalar Hizası’nda heyecan devam ederken, Galatasaray’ın bir üst tura çıkmasıyla birlikte gözler diğer takımlara çevrildi.

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