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Galatasaray, Mario Lemina ile Transfer Görüşmelerine Başladı

Galatasaray, Mario Lemina'nın transferi için Wolverhampton ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:26
Galatasaray, Mario Lemina ile Transfer Görüşmelerine Başladı

Galatasaray'dan Önemli Transfer Gelişmesi

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ve kulübü Wolverhampton Wanderers ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi duyuruda, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Lemina İstanbul'a Geliyor

Tecrübeli futbolcu, transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a gelecek. Galatasaray formasını daha önce 2019-2020 sezonunda giymiş olan 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle ligde ve kupada 19 karşılaşmaya çıkarak 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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