Galatasaray, Muslera için İkna Çalışmalarını Sürdürüyor

Galatasaray, Muslera'yı 1 Sezon Daha Takımda Tutmak İstiyor

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın 1 sezon daha Galatasaray'da kalması için ısrarcı olacaklarını duyurdu.

Muslera'nın Durumu

Dursun Özbek, kulüp üyeleri için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, şampiyonluğu garantilediklerini hatırlatarak, "Şampiyonluğu kazandığımız günün ertesinde 19 Mayıs'ı kutluyoruz. Milletimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren ve Türk futbol tarihinde 19 kupa kazanmış olan Muslera'nın ailesinin memleketinde yaşadığını belirten Özbek, "Muslera ile konuştum. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Icardi ile İlgili Gelişmeler

Başkan Özbek, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'nin iyi durumda olduğunu belirtirken, "Dün Icardi ile görüştüm. Son derece fit ve hazır gördüm. Antrenmanlarına memleketinde devam etmişti. Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir değeri. Önümüzdeki sezon bize çok fayda sağlayacaktır" dedi.

Osimhen’in Geleceği

Dursun Özbek, bu sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalmasını istediklerini dile getirerek, "Osimhen'e Gaziantep'teki Türkiye Kupası finalinde büyük tezahürat yapıldı. Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen çok iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Yönetimimiz ve taraftarımız böyle bir futbolcunun takımda olmasını arzu ediyor" açıklamasında bulundu.

Şampiyonlar Ligi Hedefi

Dursun Özbek, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü vererek, "Şampiyon olarak Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ettik. Bu, sezonu biraz daha geç açma ve hazırlık fırsatı veriyor. Bu iyi bir şey. Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp üyeleri için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp üyeleri için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.