Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor'u ilk yarıda 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 21:34
Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Farkı Açtı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Önemli Pozisyonlar ve Goller

Maçın 22. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında Frankowski'nin şutu yandan auta gitti. 25. dakikada ise Sara'nın sol kanattan yaptığı ortada, Barış Alper Yılmaz kafayla topu içeri çevirdi; Osimhen'in kafa vuruşu ise direğin üstüne çarparak auta çıktı.

Galatasaray, maçın 30. dakikasında öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı uzak direğe doğru çevirdi ve Osimhen, arka direkte yaptığı dokunuşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Penaltı ve Farkın Artışı

44. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. 41'inci dakikada Sara'nın kullandığı kornerde, Sanchez'in kafa vuruşu Safuri'den döndü. VAR uyarısıyla hakem Ozan Ergün, pozisyonu inceledi ve Safuri’nin topa eliyle müdahale ettiğini belirledi. 45'inci dakikada Morata, penaltıyı başarıyla kullanarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

İlk yarının son bölümünde, 45+3. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, arka direğe doğru topu çevirdi. Altıpas içinde bulunan Osimhen, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.

İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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