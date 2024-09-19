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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Takımı, Slavia Prag ile 2-2 Berabere Kaldı

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Slavia Prag ile berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 22:13
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Takımı, Slavia Prag ile 2-2 Berabere Kaldı

Galatasaray Petrol Ofisi ve Slavia Prag: 2-2'lik Eşitlik

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında Çek temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi ve maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın ilk yarısında, 45+4. dakikada soldan kazanılan korner atışında Annest topu kale sahası içine ortaladı ama Polcarova'nın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

İkinci yarının 52. dakikasında Slavia Prag, etkili bir atak geliştirdi. Sunrovska'nın pasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Szewieczkova, rakibinden sıyrılıp sert bir vuruş yaptı fakat kaleci Gamze Yaman bu şutu kurtarmayı başardı.

56. dakikada Galatasaray öne geçti. Ebru Topçu'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Arzu Karabulut, hızlı davranarak savunmanın arkasına hareketlenen Staskova'ya pasını iletti. Staskova, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

66. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Ebru Topçu'nun pasıyla sağ kanatta ceza sahasına giren Diallo, Staskova'ya yerden pasını aktardı. Staskova, düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

76. dakikada, Slavia Prag farkı 1'e indirdi. Sağdan kazanılan kornerde Annest’in ortasında Szewieczkova kafa vuruşunu yaptı. Savunmadan Benan Altıntaş'a çarpan top, kaleci Gamze’nin solundan filelere gitti: 2-1.

Maçın son dakikalarında, 90+8’te Slavia Prag eşitliği sağladı. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Bartovicova'nın ortasında, savunmanın arasında yükselen Kosikova kafa vuruşuyla durumu 2-2 yaptı.

İkinci Maç Ne Zaman?

Bu zorlu mücadelenin rövanşı, 25 Eylül Çarşamba günü Prag’daki Fortuna Arena’da gerçekleştirilecek.

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