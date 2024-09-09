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Galatasaray Petrol Ofisi'nin Rakibi Belli Oldu: Slavia Prag

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Slavia Prag ile eşleşti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:31
Galatasaray Petrol Ofisi'nin Rakibi Belli Oldu: Slavia Prag

Galatasaray Petrol Ofisi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Rakibi Belli Oldu

Sarı-kırmızılı kadın futbol takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turunda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla eşleşti. UEFA tarafından düzenlenen kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Eşleşme Detayları

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Yolu'nda oynayacağı bu karşılaşmayla, 18-19 Eylül tarihlerinde ilk maçı ve 25-26 Eylül tarihlerinde de rövanş maçını gerçekleştirecek. Bu turu geçebilen ekipler, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılma hakkı kazanacak.

Diğer Eşleşmeler

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki diğer eşleşmeler şu şekilde belirlenmiştir:

  • SKN St. Pölten (Avusturya) - ZNK Mura (Slovenya)
  • Benfica (Portekiz) - Hammarby (İsveç)
  • ZNK Osijek (Hırvatistan) - Twente (Hollanda)
  • Galatasaray - Slavia Prag (Çekya)
  • Roma (İtalya) - Servette (İsviçre)
  • Anderlecht (Belçika) - Valerenga (Norveç)
  • Vorskla Poltava (Ukrayna) - Celtic (İskoçya)

Lig Yolu Eşleşmeleri

Lig Yolu eşleşmeleri de dikkat çekici:

  • Sporting CP (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)
  • Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
  • Paris FC (Fransa) - Manchester City (İngiltere)
  • Fiorentina (İtalya) - Wolfsburg (Almanya)
  • BK Hacken FF (İsveç) - Arsenal (İngiltere)

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