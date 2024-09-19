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Galatasaray Petrol Ofisi, Slavia Prag Maçının Ardından İddialı Konuştu

Galatasaray Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Metin Ülgen, Slavia Prag ile berabere kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 23:13
Galatasaray Petrol Ofisi, Slavia Prag Maçının Ardından İddialı Konuştu

Galatasaray Petrol Ofisi-Slavia Prag Maçının Ardından Güçlü Mesajlar

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme ilk maçında, Galatasaray Petrol Ofisi, Çek ekibi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Metin Ülgen, turu geçme hedeflerini vurguladı.

Maçın Analizi ve Duygular

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından, Ülgen, 2-0'lık üstünlüklerini son dakikada kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. "Ne yazık ki iyi başladığımız bir maçı kötü bitirdik. Kazanmamız gerekirdi, bu mağlubiyet avantajımızı aldı," şeklinde ifadeler kullandı.

Rakip Analizi ve Strateji

Ülgen, Slavia Prag'ın duran toplardaki etkisine dikkat çekerek, "Çalışmalarımızın sonucunda bu golleri yedik. Dikkat etmemiz gereken bir rakip, ama biz de oyunun içinde çok iyiydik. Rövanş için hazırlıklarımız devam edecek," dedi.

Rövanş Maçı İhtimali

Rövanş maçında Avrupa'nın tecrübeli takımlarıyla oynama deneyimlerinin kendilerine fayda sağlayacağını belirten Ülgen, "Rakibimizi tanıdık, ona göre önlem alacağız. Taraftarımız yanımızda olmasa da deplasmanda kazanma inancı tam," ifadeleriyle taraftarlara güvence verdi.

Ülgen son olarak, "Deplasmanda da 2-0 öne geçmek için mücadele edeceğiz. Tur geçme konusunda kararlıyız," diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk...

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Petrol Ofisi Teknik Direktörü Metin Ülgen, maçın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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