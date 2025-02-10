Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile Transfer Görüşmelerine Başladı!

Galatasaray'da Transfer Hareketliliği: Przemyslaw Frankowski İstanbul'a Geldi

Galatasaray, transfer görüşmelerine başladığı Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi İstanbul'da ağırladı. 29 yaşındaki futbolcu, özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline iniş yaptı.

Karşılama ve Açıklamalar

Frankowski, İstanbul'a inişinde kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Frankowski, "Takıma katıldığım için çok mutluyum. Dünyanın en büyük takımlarından birindeyim. Çok heyecanlıyım. İlk maçım için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Resmi Sözleşme Süreci

Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray ile olan transfer görüşmelerinin yanı sıra sağlık kontrollerinin de yapılmasının ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Frankowski, kendisini havalimanı çıkışında bekleyen taraftarı selamladı.

Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Frankowski, kendisini havalimanı çıkışında bekleyen taraftarı selamladı.