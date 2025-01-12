Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-1 Maglup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşen mücadelede Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz kaydetti. RAMS Başakşehir'in tek golü ise Krzysztof Piatek’ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, namağlup unvanını sürdürerek 18. maçında 16. galibiyetini elde etti. İki beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 50'ye çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti.

23 Maçtır Kaybetmiyor

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, son 23 maçında mağlup olmadan yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son olarak 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys karşısında kaybetti. O tarihten itibaren çıktıkları 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik elde ettiler.

Bu Sezon Deplasmanda Kayıpsız

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm deplasman maçlarını kazanma başarısı gösterdi. Sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve RAMS Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların hepsinden galip ayrıldı.

Deplasmanda Kazanma Rekorunu Geliştiriyor

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor. Geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşanan tek puan kaybından sonra sarı-kırmızılı ekip, arka arkaya 9 dış saha maçı kazanmayı başardı. RAMS Başakşehir karşısında elde ettiği bu galibiyetle toplamda 17 maçlık bir seriyi yakaladı.

Barış Alper Yılmaz, 11. Golüne Ulaştı

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper Yılmaz, bu sezonki resmi maçlarındaki gol sayısını 11'e çıkardı. Süper Lig maçlarında 10 gol atan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de bir gol kaydetti.

Abdülkerim Bardakcı'dan Kritik Müdahale

İlk yarının son dakikalarında Abdülkerim Bardakcı, yaptığı kritik müdahale ile dikkat çekti. 45+1. dakikada yaşanan pozisyonda, Abdülkerim, Ömer Faruk Beyaz’ın şutunu engelleyerek takımının soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.

Kalesini Yine Gole Kapattı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçın 14'ünde kalesinde gol gördü. Ancak RAMS Başakşehir karşısında bunu engelleyemedi ve rakibin gol atmasına izin verdi.

Ahmet Çalık Unutulmadı

Sarı-kırmızılı futbolcular, üç yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada attığı golden sonra Ahmet Çalık'ın formasını açarak anısını yaşattı.