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Galatasaray, Rennes'ten genç sağ bek ile anlaşmaya yakın!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sağ bek arayışlarında Rennes'den Guela Doue ile anlaşmaya çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, genç futbolcuya uzun vadeli bir sözleşme önerdi ancak detaylar henüz netlik kazanmadı.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 12:00
Galatasaray, Rennes'ten genç sağ bek ile anlaşmaya yakın!

Fransız medyası beIN Sports'un aktardığına göre, Galatasaray'ın 21 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı için Rennes'e 8 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Ancak Rennes'in bonservis için en az 10 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor ve transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın sağ bek sorununu çözmek için Doue'yi hedeflediği ve bu doğrultuda yoğun çaba sarf ettiği ifade ediliyor. Doue, geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 35 maça çıkarken, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Sarı-Kırmızılılar, Doue transferi için onun vatandaşı olan Wilfried Zaha ve eski Rennes futbolcusu Sacha Boey'in de yardımını aldı.

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