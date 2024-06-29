Galatasaray, Rennes'ten genç sağ bek ile anlaşmaya yakın!

Fransız medyası beIN Sports'un aktardığına göre, Galatasaray'ın 21 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı için Rennes'e 8 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Ancak Rennes'in bonservis için en az 10 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor ve transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.



Galatasaray'ın sağ bek sorununu çözmek için Doue'yi hedeflediği ve bu doğrultuda yoğun çaba sarf ettiği ifade ediliyor. Doue, geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 35 maça çıkarken, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Sarı-Kırmızılılar, Doue transferi için onun vatandaşı olan Wilfried Zaha ve eski Rennes futbolcusu Sacha Boey'in de yardımını aldı.