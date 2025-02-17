Galatasaray, Rizespor Deplasmanında Güçlü Bir Galibiyet Aldı

Galatasaray, Rizespor Deplasmanında 2-1 Galip Geldi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6’ya çıkardı.

Çaykur Didi Stadı'ndaki maça istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda kaleciye isabet eden bir şut atamadı. Karadeniz ekibinin de etkili atakları sonuçsuz kalınca devre intersizlikle sona erdi.

Osimhen'in Parlak Performansı

İkinci yarının başında, maçın 47. dakikasında hedefi bulan ilk şutunu atan Galatasaray, Victor Osimhen ile skoru 1-0’a taşıdı. Ancak sarı-kırmızılıların üstünlüğü sadece 7 dakika sürdü; Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un attığı golle durumu 1-1 yaptı. Maçın son dakikalarında tekrar sahneye çıkan Osimhen, 86. dakikada skoru 2-1 yaparak Galatasaray'a galibiyeti getirdi.

Galatasaray, ligdeki 23. maçında 20. galibiyetini elde ederken, puanını 63'e yükseltti ve namağlup unvanını sürdürdü.

Derbi Öncesi Kritik Üç Puan

Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı takım, ligin 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek ve bu maçta 6 puan farkla sahaya çıkacak.

Rizespor'a Karşı Galibiyet Serisi

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile yaptığı son 6 maçta da galip geldi. 2020-21 sezonunun ikinci yarısından itibaren Rizespor'a karşı yenilgi yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte toplam 21 gol atarken, sadece 7 gol kalesinde gördü.

Yenilmezlik Serisi 24 Maça Çıktı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 24 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı yaşayan Okan Buruk'un takımı, bu sezon o zamandan sonra 23 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Osimhen'in Etkileyici Performansı

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 14’e çıkardı. Bu sezon 18. maçında 14 gole ulaşan Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 karşılaşmada 5 gol atarak toplamda 19 kez fileleri havalandırmış oldu.

Lemina'nın Dönüşü

Galatasaray'daki ikinci dönemine başlayan Mario Lemina, 1695 gün aradan sonra sarı-kırmızılı formayla sahada yer aldı. Ayrıca, ara transferde Trabzonspor'dan katılan Eren Elmalı da ilk kez Galatasaray formasını terletti.

Okan Buruk’tan Değişiklikler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda etkisiz kalan takımına devre arasında iki değişiklik yaparak müdahale etti. Buruk, Carlos Cuesta ve Dries Mertens'in yerine Roland Sallai ve Eren Elmalı'yı alırken, savunma dizilişini de dörtlü forma döndürdü.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında gösterdiği performansla 6 puan farkla liderliğini sürdürmeye devam ederken, derbi maçında alacağı sonuç da takımın sezon geleceği açısından kritik bir öneme sahip.