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Galatasaray, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Çift Antrenmanla Devam Ettiriyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Florya Tesisleri'nde çift antrenmanla devam etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 23:18
Galatasaray, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Çift Antrenmanla Devam Ettiriyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in beşinci haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarına devam ediyor.

İlk Antrenman: Kuvvet ve Koşu

Yapılan açıklamalara göre, sabah gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kuvvet ve koşu çalışmalarına odaklandılar.

Akşam İdmanı: Dinamik Isınma ve Pas Çalışması

Akşam saatlerinde başlayan antrenman, dinamik ısınma ile ilk adımını attı. Ardından ekip, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde gerçekleşen antrenman, topa sahip olma çalışması ve dar alanda oyun uygulamalarıyla sona erdi.

Gelecek İdman

Galatasaray Futbol Takımı, yarın sabah saat 10.30’da bir antrenman daha gerçekleştirerek Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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