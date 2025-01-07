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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin'i Mağlup Etti

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabında Saint-Quentin'i 84-63 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:53
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin'i Mağlup Etti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Farklı Galibiyet Aldı

Baskebola tutkunları için heyecan dolu anlar yaşandı! Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabındaki ilk maçında Saint-Quentin Basket-Ball takımını 84-63 mağlup ederek, turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

Maçın Detayları

Bu önemli karşılaşma, Galatasaray için bir zafer kaynağı olurken, hem oyuncuların performansı hem de takımın gösterdiği mücadele büyük bir takdir topladı. Galatasaray, 84 sayılık performansıyla rakibine adeta üstünlük sağladı.

Saint-Quentin ise karşılaşmayı kaybetmesine rağmen, ilerleyen maçlar için umut verici anlar sergiledi. Galatasaray'ın bu zaferi, turnuvada ilerlemek adına önemli bir adım oldu.

Takım Moral Buldu

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte moralli bir şekilde turnuvada devam etmeyi hedefliyor. Taraftarların desteği de, takımın bu başarısında büyük rol oynadı.

Önümüzdeki maçlarda Galatasaray'ın gösterdiği performans merakla beklenirken, Saint-Quentin’in nasıl bir reaksiyon vereceği de dikkat çekiyor.

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