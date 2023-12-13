Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son maçında Galatasaray, Danimarka'nın Kopenhag deplasmanına konuk oldu. Gruptan çıkmanın tek yolunun galibiyet olduğu karşılaşmada mücadele veren Sarı Kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 mağlup etti. Grubun ikinci maçında Bayern Münih'in Manchester United'ı mağlup etmesinin ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.





Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçında Danimarka Kopenhag ile karşılaştı. Bu maç her iki takım için de gruptan çıkma açısından çok önemliydi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray, Bayern Münih'i yenerek grupta üçüncü sıraya yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'ne düştü.

Maçın 14. dakikasında Angelino'nun sol taraftan arka direğe gönderdiği topu Tete kafayla vurdu, top defansa çarpıp kornere gitti.

KOPENGAH ÖNE GEÇTİ

Kopenhag kısa paslarla kurtuldu, Lerager ayağının iç kısmıyla kaleye dokundu ve skoru 1-0 yaptı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE MÜCADELE VERECEKLER

Sarı-kırmızılılar, Kopenhag'a yenildikten sonra Bayern Münih'in Manchester United'ı mağlup etmesiyle grupta üçüncü sırada yer aldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor.





DURUM SONUCU

Bayern Münih - 16 P

Kopenhag - 8 P

Galatasaray - 5 P

Manchester United - 4 P

SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Davinson Sanchez, Kopenhag maçı için formasını geri aldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor 'la oynanan Corendo maçında sakatlanan Sanchez'in sol arka adale ikinci derece sakatlık tespit edildi. Sanchez, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçlarında forma giyemedi. Teknik Direktör Okan Buruk, Kopenhag'da oynanacak maçın ilk 11'inde tedavisi tamamlanan Sanchezand'ı seçti.

TEK ÇARE GALİBİYETTİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalabilmesi için Kopenhag maçını kazanması gerekiyordu.

Rakiplerini gol farkıyla geride bırakan sarı-kırmızılılar, kazandıkları takdirde puanlarını 8'e çıkaracak ve ikinci maçın sonucu ne olursa olsun son 16'ya yazdıracaktı.





AVRUPA MÜCADELESİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında ve geçtiğimiz hafta Danimarka Kopenhag ekibini konuk eden Galatasaray, Avrupa Kupası'nda 314. maçına başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında 313 müsabakanın 112.'sinde karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, 117 karşılaşmada rakiplerine yenildi, 84 karşılaşmada ise berabere kaldı.

Avrupa arenasında 423 gol atan Sarı-Kırmızılılar, kendi kalesine attığı 465 gole engel olamadı.

6-0 KAYBETTİ

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi maçında Kopenhag'a 6-0 yenildi.

Danimarka takımının gollerini Kopenhag Valby Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bidstrup, Tchicamboud (2), Chiakha, Nemeth ve Risnaes attı.

Grubun zirvesinde Kopenhag birinci olurken, Galatasaray üçüncü oldu.