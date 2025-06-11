Galatasaray, Şampiyonluk Kupasını Meriç Nehri'nde Coşkuyla Kutladı

Galatasaray'dan Meriç Nehri'nde Şampiyonluk Kutlaması

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Edirne’deki Meriç Nehri üzerinde unutulmaz bir kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Galatasaray taraftarları, nehir kenarındaki bir tesiste bir araya gelerek şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Coşkulu Kutlama Programı

Etkinlik, bir saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı. Tarftarlar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ile bol bol fotoğraf çektirip Meriç Nehri’nde tekne turuna çıktılar.

Teknelerden yapılan havai fişek gösterileri göz kamaştırırken, Galatasaray bayraklarıyla donatılmış kancabaş tipi kayıklardaki taraftarlar da etkinliğe renk kattı.

Bora Bahçetepe'den Gurur Dolu Açıklama

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, etkinlikte yaptığı konuşmada, 25. şampiyonluğu kutlamaktan duyduğu gururu dile getirerek, "5. yıldızı şanlı sarı kırmızı formamıza taktık. Rakipler üzgün dolaşırken biz kupamızı şehir şehir dolaştırıyoruz" dedi. Bahçetepe, gelecek sezona güçlü transferlerle başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Tüm Trakya Bir Arada

Lüleburgaz Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ferhat Türedi ise, Trakya’daki tüm Galatasaray taraftarlarının kenetlendiğini ve takımlarına destek verdiğini belirtti.

Etkinlik, müzik eşliğinde yapılan çarpıcı kutlamalarla sona erdi.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Edirne’de Meriç Nehri üzerinde kutlama yaptı. Galatasaray taraftarları, nehir kenarındaki bir tesiste düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından taraftarlar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ile fotoğraf çektirdi ve Meriç Nehri’nde tur attı. Teknelerden havai fişekler atıldığı kutlamaya Galatasaray bayraklarıyla donatılan kancabaş tipi kayıklardaki taraftarlar da katıldı.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Edirne’de Meriç Nehri üzerinde kutlama yaptı. Galatasaray taraftarları, nehir kenarındaki bir tesiste düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından taraftarlar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ile fotoğraf çektirdi ve Meriç Nehri’nde tur attı. Teknelerden havai fişekler atıldığı kutlamaya Galatasaray bayraklarıyla donatılan kancabaş tipi kayıklardaki taraftarlar da katıldı.