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Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Samsunspor maçı için Florya Tesisleri'nde idmanlara başladı. Hazırlıklar sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:33
Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklar başladı.

Antrenman Detayları

Okan Buruk'un yönetimindeki antrenman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başlangıçta dinamik ısınma ile başlayan çalışma, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Çift Kale Maçla Tamamlandı

Antrenmanın son kısmında dörde iki hücum çalışması yapılırken, ardından çift kale maç ile hazırlıklar noktalandı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Samsunspor karşılaşması için son hazırlıklarını tamamlayacak.

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