Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Galatasaray, Sergio Oliveira ile Sözleşmesini Feshetti

Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:16
Galatasaray, Sergio Oliveira ile Sözleşmesini Feshetti

Galatasaray'dan Şaşırtan Ayrılık

İstanbul'un köklü futbol kulübü Galatasaray, 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, bu ayrılığın ardından resmi bir bildirimde bulundu.

Sözleşme Karşılıklı Olarak Feshedildi

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." şeklinde ifadelere yer verildi.

Bu gelişme, futbol camiasında çeşitli yorumlara yol açtı. Oliveira'nın yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu.

İLGİLİ HABERLER

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor