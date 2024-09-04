Galatasaray, Sergio Oliveira ile Sözleşmesini Feshetti

Galatasaray'dan Şaşırtan Ayrılık

İstanbul'un köklü futbol kulübü Galatasaray, 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, bu ayrılığın ardından resmi bir bildirimde bulundu.

Sözleşme Karşılıklı Olarak Feshedildi

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." şeklinde ifadelere yer verildi.

Bu gelişme, futbol camiasında çeşitli yorumlara yol açtı. Oliveira'nın yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu.