Galatasaray, Sipay Bodrum FK ile Tarihi Maçta Karşılaşıyor

Lider Galatasaray, Sipay Bodrum FK ile Deplasmanda Karşılaşacak
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki heyecan dolu mücadele saat 19.00'da başlayacak ve maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk 12 haftasında olan performansını sürdürerek 10 galibiyet ve 1 beraberlik ile namağlup bir tablo sergiliyor. Topladıkları 31 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu maçtan galip gelmesi durumunda lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyeti alan takım olma hedefine ulaşacak. Sipay Bodrum FK, 12 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 11 puanla 16. sırada yer alıyor. Galatasaray, zorlu mücadelede rakibi karşısında en iyi performansını sergilemek amacıyla sahaya çıkacak. Yarışta önemli bir eksiklik olan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, sakatlıkları sebebiyle maçı kaçırırken, Victor Osimhen ise gözlerin çevrildiği isim olacak. Bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı forvet, takımının başarısı için kritik bir rol üstleniyor. Galatasaray'da, Davinson Sanchez'in cezalı durumu ise takımın savunma hattında kaygı yaratıyor. Kolombiyalı stoperin sezon boyunca gösterdiği performans, takımının önemli galibiyetlerinde etkili oldu. Bu nedenle, Sanchez'in yokluğunun, Galatasaray'ın oyun planını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yarınki maçı kazanarak deplasmandaki galibiyet serisini daha da geliştirerek yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle 13 maçlık en uzun deplasman serisini yakalamıştı. Galatasaray, Süper Lig tarihindeki ilk randevusunu Sipay Bodrum FK ile gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek Süper Lig’e adım atan takımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Namağlup Devam Ediyor
Bodrum'da Zorlu Randevu
Sakatlar, Takımın Planlarını Etkiliyor
Davinson Sanchez’in Yokluğu Endişe Yarattı
Rekor Peşinde
Sipay Bodrum FK ile İlk Randevu
Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk 12 haftasında olan performansını sürdürerek 10 galibiyet ve 1 beraberlik ile namağlup bir tablo sergiliyor. Topladıkları 31 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu maçtan galip gelmesi durumunda lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyeti alan takım olma hedefine ulaşacak.
Sipay Bodrum FK, 12 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 11 puanla 16. sırada yer alıyor. Galatasaray, zorlu mücadelede rakibi karşısında en iyi performansını sergilemek amacıyla sahaya çıkacak.
Yarışta önemli bir eksiklik olan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, sakatlıkları sebebiyle maçı kaçırırken, Victor Osimhen ise gözlerin çevrildiği isim olacak. Bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı forvet, takımının başarısı için kritik bir rol üstleniyor.
Galatasaray'da, Davinson Sanchez'in cezalı durumu ise takımın savunma hattında kaygı yaratıyor. Kolombiyalı stoperin sezon boyunca gösterdiği performans, takımının önemli galibiyetlerinde etkili oldu. Bu nedenle, Sanchez'in yokluğunun, Galatasaray'ın oyun planını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yarınki maçı kazanarak deplasmandaki galibiyet serisini daha da geliştirerek yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle 13 maçlık en uzun deplasman serisini yakalamıştı.
Galatasaray, Süper Lig tarihindeki ilk randevusunu Sipay Bodrum FK ile gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek Süper Lig’e adım atan takımlardan biri olarak dikkat çekiyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.