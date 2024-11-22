Galatasaray, Sipay Bodrum FK ile Tarihi Maçta Karşılaşıyor

Namağlup Devam Ediyor

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk 12 haftasında olan performansını sürdürerek 10 galibiyet ve 1 beraberlik ile namağlup bir tablo sergiliyor. Topladıkları 31 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu maçtan galip gelmesi durumunda lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyeti alan takım olma hedefine ulaşacak.

Bodrum'da Zorlu Randevu

Sipay Bodrum FK, 12 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 11 puanla 16. sırada yer alıyor. Galatasaray, zorlu mücadelede rakibi karşısında en iyi performansını sergilemek amacıyla sahaya çıkacak.

Sakatlar, Takımın Planlarını Etkiliyor

Yarışta önemli bir eksiklik olan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, sakatlıkları sebebiyle maçı kaçırırken, Victor Osimhen ise gözlerin çevrildiği isim olacak. Bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı forvet, takımının başarısı için kritik bir rol üstleniyor.

Davinson Sanchez’in Yokluğu Endişe Yarattı

Galatasaray'da, Davinson Sanchez'in cezalı durumu ise takımın savunma hattında kaygı yaratıyor. Kolombiyalı stoperin sezon boyunca gösterdiği performans, takımının önemli galibiyetlerinde etkili oldu. Bu nedenle, Sanchez'in yokluğunun, Galatasaray'ın oyun planını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Rekor Peşinde

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yarınki maçı kazanarak deplasmandaki galibiyet serisini daha da geliştirerek yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle 13 maçlık en uzun deplasman serisini yakalamıştı.

Sipay Bodrum FK ile İlk Randevu

Galatasaray, Süper Lig tarihindeki ilk randevusunu Sipay Bodrum FK ile gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek Süper Lig’e adım atan takımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.